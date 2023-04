Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leon Goretzka hat nach langer Pause in Freiburg ein beachtliches Comeback beim FC Bayern gefeiert. Nun wartet der Villarreal. Ob er am Mittwoch im Viertelfinale der Champions League von Anfang an ran darf? Großes Fragezeichen.

Es ist nicht ganz falsch, wenn man nun behauptet, Leon Goretzka verkörpert die geballte Muskelkraft des FC Bayern und Jamal Musiala vor allem die Spielkultur. Allerdings tut man beiden damit gleichzeitig