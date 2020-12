Der Corona-Modus hat’s in sich: Im Eishockey ist ein Überraschungsmeister diesmal absolut denkbar.

Die allermeisten Trainer der 14 Klubs tippen – mal wieder – mehrheitlich auf den EHC Red Bull München und die Adler Mannheim als Meister der diesmal etwas anderen Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Düsseldorfs Coach, die Mannheimer Eishockey-Legende Harold Kreis, räumt dabei augenzwinkernd ein: „Ich würde in diesem Punkt gerne originell sein, aber ich kann es nicht.“ 7

Adler-Trainer Gross: Ein ungewöhnlicher Tipp

Nur einer schert aus. Klar, einerseits, weil er sich in eigener Sache nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Andererseits, weil er um die besonderen Umstände der Spielzeit weiß. Und so behauptet Pavel Gross: „Alle 14 Mannschaften können Meister werden.“

Play-offs als Wundertüte

Klingt nach Floskel, ist es aber nicht, dazu neigt der spitzfindige Adler-Trainer eh nicht. Die verkürzte Saison mit 38 statt 52 Hauptrundenspielen, vor allem aber die massiv verschlankten Play-offs – eine echte Wundertüte – machen in der Tat einen Außenseiter-Coup so vorstellbar wie schon ewig nicht mehr. Nur zwei Play-off-Siege zum Weiterkommen, da sind dicke Überraschungen drin, ja fast programmiert. Ein Favoritenausrutscher im ersten Spiel – und schon ist der Druck riesig. So abwegig ist Gross’ Tipp also gar nicht.