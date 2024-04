Zwei deutsche Davis-Cup-Spieler scheitern beim Tennisturnier in München schon in der ersten Runde - einer von beiden denkbar knapp.

München (dpa) - Die deutschen Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer und Maximilian Marterer sind beim ATP-Tennisturnier in München schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Der an Nummer sieben gesetzte Koepfer (Furtwangen) verlor gegen den Chilenen Cristian Garin mit 6:7 (3:7), 3:6. Garin hatte die BMW Open 2019 gewonnen - Koepfer derweil seit Juli 2021 auf der ATP-Tour keine Partie auf Sand mehr gewonnen. Auch der Aschebelag von München beendete die Serie nicht.

Ganz bitter verlief der Nachmittag für Marterer: Der Nürnberger verlor gegen den ehemaligen Top-Ten-Spieler Felix Auger-Aliassime aus Kanada nach drei Tiebreaks denkbar knapp mit 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (3:7). Im dritten Satz führte der 28-Jährige bereits mit 5:2 und vergab beim Stand von 6:5 sogar einen Matchball. Das Aus kam auch für den Münchner Wildcard-Inhaber Marco Topo, der 6:3, 1:6, 3:6 gegen Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz verlor.

Einen Erfolg feierte dagegen Yannick Hanfmann. Der Karlsruher bezwang den Kasachen Alexander Schewtschenko in drei umkämpften Sätzen mit 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.

Der topgesetzte Favorit und Olympiasieger Alexander Zverev steigt nach einem Freilos in der ersten Runde am Mittwoch in das Turnier ein. Er trifft im Achtelfinale auf den Österreicher Jurij Rodionov.