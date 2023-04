Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor Drittligist 1. FC Kaiserslautern liegt noch viel Arbeit. Darin waren sich nach dem 5:3 (0:0)-Sieg nach Elfmeterschießen im Verbandspokal-Finale gegen den Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim am Samstagabend alle einig. Am Montag geht es für die Roten Teufel ins Trainingslager. Für den Unterlegenen gab es derweil in der Heimat einen schönen Empfang.

Am heutigen Montag macht sich der 1. FC Kaiserslautern auf ins Trainingslager nach Herxheim. Dass in der Südpfalz bis zum 1. September einiges an Arbeit vor der Mannschaft liegt, ist nach den