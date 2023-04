Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gab keinen Konfettiregen, es wurde kein Podium aufgebaut, und der Siegerpokal hatte keine Schleifchen in Vereinsfarben umgebunden. Doch für Wolfgang Paul und seine Kollegen änderte das nichts an der Bedeutung – und für den Vereinsfußball in Deutschland auch nicht. Am 5. Mai 1966 gewann Borussia Dortmund den Europapokal der Pokalsieger. Im Hampden Park in Glasgow schrieben die Borussen mit Kapitän Paul Fußballgeschichte.

„Da stand in der Mitte des Platzes ein Tisch mit einer Tischdecke drauf“, erinnerte sich Paul an den großen Moment zurück. Auf dem Tisch stand der Pokal, den