Vor seinem ersten großen internationalen Auftritt steht Michael Seitz. Der Profiboxer aus Kaiserslautern steigt am 18. Mai in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad in den Ring – vor einem lange ersehnten Spektakel.

Seitz bestreitet in Riad einen Vorkampf bei einer der größten Boxveranstaltungen der jüngsten Zeit. Im Hauptkampf treffen die beiden unbesiegten Champions, der Brite Tyson Fury und der Ukrainer Oleksandr Usyk, aufeinander. Für sie geht es im Vereinigungskampf um die Titel der vier größten Profiboxverbände WBA, WBO, IBF und WBC.

Der im Cruisergewicht boxende Michael Seitz bekommt den Neuseeländer David Nyika vor die Fäuste. Ein starker Gegner mit einer makellosen Kampfbilanz als Profi. So gewann Nyika alle seine bisherigen acht Kämpfe, sieben davon durch K. o. Zuvor war er auch als Amateur sehr erfolgreich. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio erkämpfte er sich die Bronzemedaille im Schwergewicht.

Auch der 31 Jahre alte Lauterer verließ als Profi stets als Sieger den Ring. Zehn seiner zwölf Kämpfe gewann er vorzeitig. Seinen größten Erfolg feierte Seitz im Oktober in seiner Heimatstadt. Da bezwang er den Belgier Steve Eloundou Ntere und sicherte sich den IBO-Europameistertitel.