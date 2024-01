Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Juri Knorr und David Späth drückten dem Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien ihren Stempel auf. Auch am Dienstag gegen Frankreich sind sie gefordert.

Eine Frage blieb dann noch. Wer würde denn nun von den beiden Zimmergenossen nach all der Aufregung als erster einschlafen? „Kommt drauf an. Je nachdem, ob ich in der Badewanne einschlafe, oder