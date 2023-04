Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Linke Seite, jetzt spielen!“ Lautstark gibt Evandro Rachoni de Lima auf dem Sportplatz des TuS Rüssingen seine Kommandos. Der 30-Jährige trainiert die zweite Mannschaft, die er in der vergangenen Spielzeit in die A-Klasse geführt hat. Gut möglich aber, dass der Brasilianer in naher Zukunft einen Klub in der englischen Premier League oder vielleicht sogar in der Fußball-Bundesliga trainiert.

Evandro steht nämlich kurz vor dem Abschluss seiner Uefa-Coach-Lizenz, die ihm die Tür zum professionellen Trainergeschäft öffnet.

Am 29. August soll die Abschlussprüfung