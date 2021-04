Jürgen Spieß (37) vom AV 03 Speyer hat bei der Europameisterschaft in Moskau seinen Rücktritt von internationalen Wettkämpfen bekannt gegeben. Er war an der auf 370 kg festgesetzten Olympianorm seiner Gewichtsklasse bis 96 kg gescheitert. Der Vizepräsident Sport des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber und langjährige Kapitän der Nationalmannschaft riss 153 kg, seine weiteren Reißversuche von 158 kg und 160 kg erklärte das Kampfgericht für ungültig. Ebenso die ersten Stoßversuche von 190, 192 und 196 kg. Spieß kam somit nicht in die Gesamtwertung. Für seinen Speyerer Verein wird er weiterhin starten, so auch bei der am 24. April beginnenden kurzen Wettkampfrunde der 1. Bundesliga.