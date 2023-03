Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der stolzen US-Metropole mit 8,5 Millionen Einwohnern wütet das Coronavirus mit am heftigsten. Nur etwa 30 Kilometer von Manhattan entfernt lebt Ex-Eishockey-Star Dennis Seidenberg. Der ehemalige Mannheimer, jetzt im Trainerstab der New York Islanders, erlebt seine Wahlheimat nun völlig anders, als er sie seit Jahren kennt.

Dennis, als Sie 2019 Ihre Karriere beendeten, freuten Sie sich darauf, endlich mehr Zeit mit der Familie, Ihren Kindern Story Linn (12), Noah Grace (9) und Breaker (8) verbringen zu können. Aber plötzlich ist es sehr viel Zeit ...

Ja,