Seinen 50. Geburtstag feierte er während der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona. Die Fete wurde live von einem amerikanischen TV-Sender in die USA übertragen. Hugo Simon war ein Star im Springsport. Und dann holte er auch noch mit der Equipe die Silbermedaille, in Österreich wurde aus ihm „Hugo Nationale“. Nun wird der Wahlpfälzer aus Weisenheim am Sand am Mittwoch 80 – und ist wie an seinem 75. auf Sylt.

Für Ehrungen war er nie so richtig zu haben, auch wenn er sie genoss. Wie vor zwei Jahren, als Hugo Simon in Göteborg während des Weltcupturniers in Schwedens „Hall