Die TSG Hoffenheim unterliegt Borussia Mönchengladbach 1:4. Das Ende einer Negativserie.

Anthony Brooks unterschrieb am Donnerstag einen bis zum 30. Juni gültigen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim, am Samstag wurde er 30 Jahre alt und stand gleich in der Anfangsformation für das Spiel