Handball-Bundestrainer Alfred Gislason stapelt vor der WM tief. Aber die Hauptrunde zu überstehen, muss einfach das Ziel sein.

Dieser Weg wird ein leichter(er) sein. Zumindest ist der Pfad für die deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden auf dem Weg in die K.o.-Runde nicht ganz so knifflig. In der Hauptrunde