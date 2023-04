Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Horror-Crash zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in Monza erwartet die Königsklasse des Motorsports ein heißer Herbst. Das emotionale und zuletzt gefährliche Duell der Rivalen um die WM-Krone erinnert an Ayrton Senna und Alain Prost, die in den späten 1980er Jahren heftig gegeneinander kämpften.

Beim Großen Preis von Russland in Sotschi muss der Niederländer Verstappen als Unfallverursacher drei Startplätze zurück, falls er einen neuen Motor einsetzt, vielleicht