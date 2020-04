Lennart Grill erfüllt sich seinen Traum von der Fußball-Bundesliga. Der Torwart des 1. FC Kaiserslautern sieht die Zeit für seinen nächsten Schritt gekommen, wechselt zu Bayer 04 Leverkusen. Den Roten Teufeln ist er dankbar. Kritisch geht er mit so manchem Fehlgriff in dieser Saison um. Doch zu lange daran aufhalten möchte er sich nicht.

Es ist auch für Lennart Grill nach der coronabedingten Zwangspause ein gutes Gefühl, wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen. „Wieder auf dem Rasen, den Ball dabei ...“, sinniert der 21-Jährige. Das Training im heimischen Idar-Oberstein bestand in den vergangenen fünf Wochen vorwiegend aus Athletik- und Laufeinheiten.

Just in der Pause wurde bekannt, was sich zuvor bereits abgezeichnet hatte: Der 21-Jährige wird die Roten Teufel verlassen und zur neuen Saison das Trikot des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen tragen. Rund 1,5 Millionen Euro wird sein neuer Verein dafür nach Kaiserslautern überweisen. Seine Teamkollegen haben ihm diesen Schritt nicht übel genommen, wie Grill erzählt: „Einige haben mir gratuliert.“ Dass er womöglich gar nicht mehr für den FCK auflaufen wird, sollte es zu einem Saisonabbruch in der Dritten Liga kommen, damit will sich der Torwart derzeit nicht befassen. „Spekulationen, ob es weitergeht, bringen niemandem was.“

Chance auf den nächsten Schritt

Der Wechsel nach Leverkusen – für Grill ist es der Traum von der Bundesliga. „Vergangenes Jahr habe ich im Sommer gesagt, dass ich noch ein Jahr bleiben werde, dass ich nicht nach 18 Drittliga-Einsätzen wechseln möchte, sondern mich hier weiterentwickeln will. Dieses Jahr ist die Konstellation eine andere. Ein Jahr vor Vertragsende ist es eine Chance für mich, den nächsten Schritt zu gehen.“

Die Gespräche mit den Leverkusener Verantwortlichen – hauptsächlich Sportdirektor Simon Rolfes – haben ihn überzeugt. „Leverkusen ist ein Top-Klub, war in der Champions League.“ Er weiß, dass dort Lukas Hradecky aktuell die unangefochtene Nummer 1 ist. Der hat schon verlauten lassen, dass er sich auf Grill freut, dass ihn die Konkurrenzsituation pushe. Eine Kampfansage gibt es von Grill nicht. „Alleine das Niveau im Training einer solchen Topmannschaft wird dazu führen, dass ich mich weiterentwickeln kann. Konkurrenz ist gut. Das ist bei uns mit Avdo Spahic ja genauso.“

Ein unvergesslicher Moment

31 Pflichtspiele hat er in dieser Saison für den FCK bestritten, 18 Ligaspiele und fünf Verbandspokal-Einsätze waren es in der vergangenen Spielzeit, als ihn der damalige Trainer Sascha Hildmann zur Nummer 1 beförderte. Der hatte den Junioren-Nationaltorwart schon als B-Jugendtrainer des FSV Mainz 05 unter seinen Fittichen. Sein erstes Profispiel im Januar 2019 glückte – ein 2:0 gegen Großaspach. „Einen solchen Moment vergisst man natürlich nicht. Erstes Spiel, erster Sieg, das erste Mal zu null.“

Er ist Gerry Ehrmann dankbar, der ihn gefördert hatte. Dem Torwarttrainer wurde vor wenigen Wochen fristlos gekündigt. Ehrmann hat dagegen beim Arbeitsgericht Klage eingereicht. Gleichwohl lobt Grill auch das Training des neuen Torwarttrainers Sven Höh, den er noch aus den U19-Zeiten bei den Roten Teufeln kennt. „Er macht das super, legt viel Wert auf das Fußballerische und auf Technik.“

Aus Patzern lernen

Dass es nach der Winterpause nicht mehr so lief – fünf Unentschieden und zwei Niederlagen lautet die Bilanz in 2020 –, wurmt den Schlussmann. „Das Glück, aber auch die Cleverness haben uns gefehlt. Vor der Pause, als es lief, hatten wir uns das erarbeitet. Nach dem Winter ging der Ball dann an die Latte statt rein. Uns hat ein Spiel gefehlt, wo der Knoten geplatzt ist.“

Der Torwart hatte in dieser Saison den einen oder anderen Fehlgriff – wie in Münster, aber auch der Patzer im Pokal gegen Nürnberg, wo er später dann wiederum im Elfmeterschießen zum Helden wurde. „Ich bin ein junger Torwart. Fehler gehören zur Entwicklung dazu. Ich habe mir aber auch angewöhnt, mich nicht zu lange damit zu beschäftigen, mich nicht verrückt zu machen, sondern nach vorne zu schauen.“ Verbessern, sagt Grill selbstkritisch, müsse er sich noch in allen Bereichen.

Ab Sommer dann in Leverkusen. Am liebsten würde er zuvor noch einmal im Fritz-Walter-Stadion auflaufen. Dass er wohl kein Spiel mehr vor den Betze-Fans absolvieren kann, nagt an ihm. „Sie stehen immer lautstark hinter uns, reisen zahlreich mit zu den Auswärtsspielen – selbst wenn es mal nicht so gut läuft.“