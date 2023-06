Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Wildwasser und im Dressurviereck gab es schon viele große olympische Momente. Am Dienstag mischten sich aber Trauertränen darunter.

Also, geht doch: Am fünften Tag der Olympischen Spiele in Tokio machte das Team D einen ordentlichen Sprung nach vorne. Das tut der etwas angekratzten Olympiastimmung in Deutschland ganz gut. Erst