Nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den TSV 1860 München will Marco Antwerpen, der Trainer des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, die positive Energie mit in das Spiel am Dienstagabend beim Halleschen FC nehmen. Da fehlt ihm Hikmet Ciftci. FCK-Torwart Matheo Raab bereitet sich auf ein „ekliges Spiel“ vor.

Es läuft die 93. Minute am Samstagnachmittag im Fritz-Walter-Stadion. Der 1. FC Kaiserslautern führt im Drittliga-Duell mit dem TSV 1860 München 3:0.