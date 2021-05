Im Spielerparadies Las Vegas hat ein schlagfertiger Prediger einer christlichen Sekte in Houston/Texas ein neues Kapitel des Berufsboxens aufgeblättert.

Am 5. November 1994 holte sich George Edward Foreman 20 Jahre nach seiner Niederlage gegen Muhammad Ali in der als „Rumble in the jungle“ bekannt gewordenen Ringschlacht von Kinshasa (Zaire) die Weltmeisterschaft der Schwergewichtler zurück.

Über 12.000 Zuschauer feiern Foreman

Der am 10. Januar 1949 in Marshall/Texas geborene Foreman war, als er den 20 Jahre jüngeren New Yorker Michael Moorer in der zweiten Minute der zehnten Runde mit einer kurzen Rechten ans Kinn k.o. schlug, 45 Jahre und zehn Monate alt. Über 12.000 Zuschauer im MGM Grand Hotel feierten den ältesten Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten.

Älter waren seine Landsleute Archie Moore (48; Halbschwergewicht) und Bernard Humphrey Hopkins jr. (55; Mittel- und Halbschwergewicht). Hopkins ist bis heute der einzige Boxprofi, der Mittelgewichts-Champion der vier Vereinigungen IBF, WBC, WBA, WBO und zudem Weltchampion der WBC im Halbschwergewicht war. Weit übertroffen wurden dann beide von US-Leichtgewichtler „Kentucky Rosebud“ Walter Edgerton: 1916 mit 65 Jahren.

Foreman gewann als Amateur 22 von 26 Kämpfen und schlug im olympischen Finale 1968 in Mexiko City den für die UdSSR kämpfenden Litauer Jonas Cepulis knockout. Profi war der Texaner von 1969 bis 1977 und von 1987 bis 1992. Zehn Jahre, nachdem er 1977 zurückgetreten war, kam er wieder zurück. Die ersten 18 Kontrahenten ab 1987 bezwang er vor der Zeit, und als er gegen Mike Tyson um den Welttitel boxen wollte, wurde dieser von James Douglas entthront. Am 19. April 1991 unterlag der 42-jährige Foreman dem neuen Champion Evander Holyfield, dem später Tyson ein Stück Ohr abbiss. 1993 verlor der „Alte aus Texas“ den WBO-Titelkampf gegen „die weiße Hoffnung“ Tommy Morrison (24; Großneffe des Filmstars John Wayne) nach Punkten und schlug ein Jahr darauf den amtierenden Weltmeister Michael Moorer.

„Skandalöses Urteil“ gegen Axel Schulz

In Deutschland noch bekannter wurde George Foreman am 22. April 1995. Da verteidigte er in Las Vegas den IBF-Titel gegen Axel Schulz. Es war nach Expertenansicht ein „skandalöses Urteil“, mit dem der 26-jährige Brandenburger „klar betrogen“ wurde. Wie Schulz war auch der zum Punktsieger gekürte Foreman überrascht: „Der Typ lieferte mir einen Kampf, den ich nie vergessen werde.“ Einen Rückkampf verweigerte er, gab bald darauf diesen IBF-Titel ab.

Aber Foreman hatte nicht genug, kämpfte wohl wegen der finanziellen Hilfe für das von ihm gegründete Waisenhaus um die Championate der neuen Organisationen IBA und WBU. Im November 1997 unterlag er Shannon Briggs – allerdings nach einer zweifelhaften Punktrichter-Entscheidung. Die Vermutung: Der wesentliche jüngere Briggs versprach den Promotern eine bessere Vermarktungsmöglichkeit als der 48-Jährige. Foreman gab noch im Ring seinen „endgültigen Rücktritt“ bekannt. Dann aber „juckte“ es ihn erneut: Er kündigte für seinen 56. Geburtstag 2005 erneut ein Comeback an. Es scheiterte am Widerstand seiner Frau.

Alle Söhne heißen George

George Foreman, unter dessen Namen im Fernsehen Fleischgrills angeboten werden, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Außergewöhnlich ist die Namensgebung seiner fünf Söhne – er hat elf Kinder. Die Söhne heißen alle George und werden nur durch Nummerierung und Spitznamen unterschieden.

