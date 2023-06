Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ludwigshafen war am Freitagabend in gelber Hand. Fußball-Oberligist FV Dudenhofen feierte einen 5:0 (0:0)-Derbyerfolg bei Arminia Ludwigshafen. Lange Zeit kontrollierten die Gastgeber die Partie, ehe FV-Stürmer Daniel Schattner in der 58. Minute den Torreigen eröffnete.

Nach dem Spiel sangen die Spieler und Verantwortlichen des FV Dudenhofen im Mittelkreis und feierten ausgelassen den Erfolg über die Arminia. Ausschlaggeben dafür war eine starke zweite Halbzeit.