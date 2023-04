Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zuschauer sind zurück in den Fußballstadien. Das tut gut. Auch wenn die Resonanz zum Teil noch verhalten ist.

Nehmen wir die Mewa-Arena in Mainz. 11.500 Zuschauer bildeten am Samstag beim Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth eine schöne, eine stimmungsvolle Kulisse. Was für ein Unterschied zu den