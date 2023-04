Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer zweieinhalbmonatigen Pause geht es am Samstag in der Dritten Liga weiter. Die Stadt Magdeburg hat jetzt grünes Licht für das Spiel gegen den FCK gegeben. Die Roten Teufel befinden sich noch im Quarantäne-Trainingslager in Kaiserslautern. Dauerkarteninhaber haben Post vom Verein bekommen.

Wird am Samstag in Magdeburg überhaupt gespielt, nachdem es bis Mittwoch noch ein striktes Verbot für Mannschaftstraining und Wettkämpfe in Sachsen-Anhalt gab?

Davon ist auszugehen.