Der Teammanager des FCK hat viele Qualitäten, die nicht nur im Trainingslager gefragt sind.

Florian Dick ist ein Tausendsassa. In einem Trainingslager wie dem am Montag zu Ende gegangenen im Südtiroler Örtchen Mals kommt der Teammanager des 1. FC Kaiserslautern kaum zur Ruhe. Flo, kannste mal? Flo, machste mal? Dick hinten, Dick vorne. Manchmal fungiert der ehemalige Profi auch als Freiheitskämpfer. Wie am Samstagmittag nach der morgendlichen Übungseinheit, als er im Treppenhaus des Mannschaftshotels einen völlig verängstigten, panischen Piepmatz entdeckte, den Flattermann vorsichtig in seine Hände barg und zurück in die Natur setzte.

Gefragtes Fotomotiv

Auch für Fotos war Dick ein gefragtes Motiv. Fan Monika, Nachname leider unbekannt, wurde am Donnerstag 70 und erhielt ein von der Mannschaft signiertes Trikot. Am eigenen Leib hatte sie eines mit der Rückennummer 23 und dem Namen Dick. Der Liebling stand parat für das gemeinsame Bild.

Peter Miethe durfte sich ebenso freuen. Die Familien Wind und Wünstel aus der Südpfalz, den Roten Teufeln tief verbunden und Abonnementgäste bei Trainingslagern, erfüllten dem Zeugwart einen Herzenswunsch und schenkten ihm einen E-Roller. Blieb noch Physiotherapeut Ricardo Bernardy. Er brachte den Ball zum Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching auf den Rasen. Aus luftigen Höhen, mit einem Tandem-Fallschirmsprung. Bernardy, der Held des Samstags. Ohne jede Frage.