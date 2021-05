Mit Überzeugung, mit mehr Durchschlagskraft und mit viel Mut will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag beim FSV Zwickau den ersten Saisonsieg einfahren. Ein Spieler, der sehr gerne mit nach Sachsen gefahren wäre, muss sich die Partie aus der Ferne ansehen.

Sechs Ligaspiele, fünf Unentschieden, eine Niederlage: Wenn Jeff Saibene auf seine Zeit seit seinem ersten Spiel als Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, dem 2:2 in letzter Sekunde am 5. Oktober in Wiesbaden, schaut, dann muss er selbst den Kopf schütteln. „So etwas gibt es sehr, sehr selten“, sagt der 52-Jährige. Dass sein Team noch sieglos ist, den vorletzten Platz in der Dritten Liga belegt, nagt auch am Trainer. Dennoch ist er zuversichtlich: „Ich sage den Jungs immer: ,Wenn wir weiter gut arbeiten, dann werden wir auch belohnt werden. Die Konsequenz aus guter Arbeit werden auch Siege sein.’“

Was Saibene von seiner Mannschaft auch an diesem Samstag (14 Uhr/Magenta-Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) beim Tabellen-13. FSV Zwickau sehen will: „Mehr Überzeugung, mehr Präsenz in der Box, mehr Mut beim Abschluss, dass wir auch mal aus der zweiten Reihe schießen.“

Saibene hat die Qual der Wahl: Huth nicht im Kader

Ausgerechnet beim Spiel bei seinem Ex-Verein, für den er mit seinen 14 Treffern in der vorigen Saison ein Garant des Klassenverbleibs war, ist FCK-Stürmer Elias Huth nicht dabei. Trainer Saibene gab für den 18er-Kader Lucas Röser den Vorzug, der zuletzt außen vor war. „Eli hat es nicht schlecht gemacht. Aber Rösi hat sehr, sehr gut trainiert. Und ich kann leider nur 18 Spieler mitnehmen“, sagte Saibene in einem Telefongespräch am Freitagnachmittag.

Immerhin kann Huth bestens über die Spielweise seiner ehemaligen Kollegen Auskunft geben, die er so gerne wiedergesehen hätte. Natürlich müsse man sich „auf Kampf einstellen, die Zwickauer spielen einfachen und zielstrebigen Fußball, aber keinesfalls unattraktiven, sie schaffen mit vielen Flanken auch viele Strafraumszenen“, sagt der 22-Jährige.

Skarlatidis dabei

Zurück im FCK-Kader ist Simon Skarlatidis, der den Vorzug vor Nicolas Sessa erhielt. Neuzugang Sessa trainiere gut, sagt Saibene, habe aber im Gegensatz zu Skarlatidis lange keine Praxis gehabt. Ein bisschen davon soll er sich nächste Woche in einem intensiven Trainingsspiel holen.