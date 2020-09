Knapp 5000 Zuschauer darf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern für das Auftaktspiel am Freitag gegen Dynamo Dresden begrüßen. Dauerkartenbesitzer der Vorsaison können die Sitzplatz-Tickets auch bis Donnerstagmorgen noch in Zweier- und Viererpacks zu 17 bis 30 Euro je Karte online bestellen. Am Ende entscheidet das Los. Es wird alles ganz anders sein als sonst am „Betze“.

Geisterspiele ade? „Jeder im Stadion kann dazu beitragen, dass wir auch künftig Zuschauer zulassen dürfen“, betont Jörg Wassmann. Der Prokurist und Bereichsleiter Stadionbetrieb, Spielbetrieb und Sicherheit des 1. FC Kaiserslautern freut sich, dass knapp 5000 Zuschauer vor Ort die Fußball-Drittliga-Auftaktpartie des FCK am Freitag (17.45 Uhr/live ARD, Magentasport, Liveblog auf rheinpfalz.de) sehen können. Nach dem Beschluss der Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer am Dienstag hatten viele gleich eine doppelt so hohe mögliche Zuschaueranzahl im Kopf. In Form eines Bund-Länder-Papiers ist ein sechswöchiger Testbetrieb in den Profiligen unter Corona-Bedingungen mit einer maximalen Auslastung von 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazität beschlossen worden. Das bedeutet im Falle des 49.780 Besucher fassenden Fritz-Walter-Stadions knapp 10.000 zugelassene Zuschauer.

„Positiver Druck“

Weil aber am Mittwochmorgen die Landes-Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz (noch) nicht entsprechend aktualisiert war, hält der FCK für Freitag an den zunächst freigegebenen knapp 5000 Zuschauerplätzen fest. „Etwas anderes ist für uns so kurzfristig organisatorisch gar nicht zu stemmen“, sagt Wassmann. „Aber es ist positiver Druck“, betont der 37-Jährige mit Blick auf den großen Stress. Die Konzepte, die Wassmann schon im Juli fertig hatte und die er dann stets aktualisiert hat, können nun endlich in die Praxis umgesetzt werden. Es ist sehr vieles anders als beim bisher letzten FCK-Heimspiel mit Zuschauern am 7. März gegen den SV Meppen, als die Fans der Roten Teufel sich über das 3:3 ärgerten – nach 3:1-Führung. Über die Ausgestaltung der Geisterspiele konnten sie sich nur vor dem Fernseher oder im Autokino ärgern. Oder eben freuen.

Kein Park-and-Ride-Service, Parken am Stadion

Am Freitag nun zur Partie gegen Dresden müssen die glücklichen Ticketbesitzer einiges beachten: Es gibt keinen Park-and-Ride-Bus-Service. Die Eintrittskarte ist auch nicht für den öffentlichen Nahverkehr gültig. Im Hygienekonzept des FCK, das von der Stadtverwaltung Kaiserslautern und dem Gesundheitsamt des Landkreises freigegeben worden ist, wird unter gesundheitlichen Aspekten eine individuelle Anreise möglichst mit dem Auto oder zu Fuß „dringend empfohlen“. Eine individuelle Anreise mit Bus und Bahn verhindert natürlich niemand, „aber das liegt nicht in unserer Hand“, sagt Wassmann. Der FCK öffnet daher am Freitagnachmittag gegen 5 Euro Parkgebühr die Stadionparkplätze Süd 1, Süd 2 und West 1 für Besucher der Saisoneröffnungs-Partie. Das sind rund 1000 Parkplätze. „Wenn sie voll sind, müssen die Leute zurück – und den Berg runterfahren. In der Bremer Straße und am Messeplatz gibt es städtische Parkplätze für die Fans“, erläutert Wassmann.

Fans müssen ihr Ticket ausdrucken

Die Stadiontore öffnen nach FCK-Angaben am Freitag um 15.45 Uhr, also zwei Stunden vor Spielbeginn und damit eine halbe Stunde früher als normalerweise. Welcher Fan welchen Eingang nehmen muss, steht auf den Tickets, die zu Hause auszudrucken sind. „Das Ticket muss ausgedruckt mitgebracht werden. Es reicht nicht, die Karte auf dem Handy vorzuzeigen“, betont Wassmann. „Auch den Personalausweis muss man vorzeigen. Die Fans können beim Ablauf allen sehr helfen, wenn sie beides schon parat haben und nicht alles erst herauskramen müssen.“

Mit Maske zur Imbissbude

Vom Stadioneingang bis zum zugewiesenen Sitzplatz auf der Nord-, Süd- oder Osttribüne muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden; die Westkurve bleibt geschlossen. Wie etwa in Restaurants gilt auch beim Toilettengang Maskenpflicht. Essen und die ausschließlich alkoholfreien Getränke holt man auch mit Maske, darf sie allerdings nur auf seinem Sitzplatz konsumieren. Es gibt vieles zu bedenken. Aber es lohnt sich für Wassmann und Kollegen: „Livespiel in der ARD mit Thomas Broich und Matthias Opdenhövel. Es ist eine große Bühne für den FCK“, sagt der 37-Jährige. „Und diese große Bühne wollen wir entsprechend vorbereiten.“