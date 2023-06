Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erste Heimniederlage für den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in einem Punktspiel seit dem 30. Januar, seit dem 0:1 gegen Wehen Wiesbaden, der letzten Partie unter Trainer Jeff Saibene. Der wurde danach entlassen. 14 Liga-Partien in Folge war der FCK daheim ungeschlagen. Bis an diesem Sonntag.

Mit 0:2 (0:2) verloren die Lauterer am 101. Geburtstag des am 17. Juni 2002 verstorbenen 1954er-Weltmeister-Kapitäns Fritz Walters gegen die Würzburger Kickers, den Ex-Klub des jetzigen FCK-Trainers