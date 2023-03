Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

55 Punkte, Platz zehn in der Dritten Liga: Dem Tabellenrang nach war der FCK damit erneut schlechter als in der Vorsaison. Bereits seit 2011 (Platz sieben in der Bundesliga) geht es in der Endabrechnung stetig bergab. Erneut wurde das Saisonziel, oben mitzuspielen, von einem vergleichsweise teuren Lauterer Team verfehlt.

14 Siege, 13 Unentschieden, 11 Niederlagen bei 59:54 Toren stehen für den 1. FC Kaiserslautern nach den 38 Spieltagen der Saison 2019/20 zu Buche. In der Spielzeit 2018/19, bis dahin Tiefpunkt in der Klubgeschichte,