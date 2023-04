Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für so manchen war das letzte Saisonspiel des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Samstag noch einmal ein Spiegelbild der enttäuschenden Spielzeit. Beim 1:1 gegen den SC Verl brauchten die Roten Teufel erst zwei Rückschläge, um dann zurückzukommen. Jean Zimmer wurde von einer für ihn wichtigen Person ausgezeichnet.

Um 15.38 Uhr lief am Samstag noch einmal das Betze-Lied aus den Lautsprechern des Fritz-Walter-Stadions. Die Mannschaft schritt in diesem Moment vorbei an der menschenleeren Westkurve –