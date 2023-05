Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein Weg ist ihnen für ihren 1. FC Kaiserslautern zu weit. Auch im Trainingslager in Mals in Südtirol sind einige Anhänger der Roten Teufel dabei, richten den Urlaub nach ihrem Herzensverein aus. Die Stimmung ist vorsichtig optimistisch. Trainer und Team kommen an.

Monika (69) und Gabriel Dietz (70) waren schon bei so manchem Trainingslager der Roten Teufel dabei. „Der FCK ist für uns neben unserer Familie ein Lebensmittelpunkt“, sagt Monika