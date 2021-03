Als Talent wechselte der ehemalige Spieler des 1. FC Kaiserslautern und gebürtige Grünstadter Torben Müsel zur Saison 2018/19 zum Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Eine Knieverletzung warf ihn immer wieder zurück. Wie der 21-Jährige sein Comeback bei Gladbach angehen möchte.

Hinter Torben Müsel liegt ein Jahr, das einer Achterbahnfahrt gleicht. Im Juni 2020 feierte er in der 90. Minute gegen den SC Paderborn sein Bundesliga-Debüt. Die Borussia gewann am Ende 3:0, für den ehemaligen FCK-Spieler Müsel sollte es der Beginn seiner nächsten Entwicklungsphase im Profifußball sein.

Doch dieselbe Verletzung am linken Knie – er wurde im August 2019 erstmals operiert – und eine erneute Operation im Oktober 2020 warfen ihn zurück. Anstatt Trainer Marco Rose sein Talent unter Beweis zu stellen, musste er erneut eine längere Zwangspause einlegen. „Am Anfang war es schwer zu akzeptieren, dass ich fünf bis sechs Monate ausfalle. Das frisst einen innerlich auf“, sagt Müsel der RHEINPFALZ. Inzwischen befindet er sich im Aufbautraining, absolviert seit Januar Laufeinheiten mit seinen Rehatrainern und hofft „in spätestens zwei Wochen“ das erste Mal nach über acht Monaten wieder mit dem Ball auf dem Platz zu stehen. Unter Druck setzen möchte sich Müsel mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining aber nicht. Er habe gelernt, auf seinen Körper zu hören. „Wenn es im Endeffekt eine Woche länger dauert, dann ist das für mich kein Problem“, erklärt der Offensivspieler.

Getrennt vom Team

Seine Mannschaftskollegen und Trainer Rose sehe er aktuell nicht oft, da Reha-Spieler als Schutz vor einer möglichen Corona-Ansteckung, von dem aktuellen Mannschaftskader separiert werden. Ältere Spieler wie Kapitän Lars Stindl würden sich ab und zu bei ihm nach seinem Zustand erkundigen. „Das freut mich riesig und gibt mir das Gefühl, ein Teil der Mannschaft zu sein“, sagt der aus Colgenstein bei Grünstadt stammende Müsel. Die sportliche Leistung der Gladbacher sieht Müsel nach turbulenten Wochen samt Niederlagenserie und Trainergerüchten nach dem 3:0-Sieg gegen Schalke wieder im Aufwärtstrend. „Es gibt in einer Saison immer Krisen. Wir sind gut aufgestellt, um die Wende zu schaffen.“

Mit Blick auf die aktuelle sportliche Lage seines Ausbildungsvereins FCK, bei dem Müsel den Sprung zu den Profis schaffte und für den er neun Zweitligaspiele absolvierte, wird auch der Gladbach-Spieler nachdenklich. „Wir wissen alle, dass der FCK nicht in die Dritte Liga und nicht in den Abstiegskampf gehört“, sagt Müsel. Die Zukunft Müsels bei der Borussia ist ungewiss. Allerdings: Sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde vor Kurzem verlängert.

Noch keine Gedanken über eine Leihe

Aber wie es für Müsel nach seiner Rückkehr ins Teamtraining genau weitergeht, ist ebenfalls offen. Über eine mögliche Leihe habe er sich laut eigenen Angaben noch keine Gedanken gemacht. Auch ob Müsel erstmal bei der Zweiten Mannschaft von Trainer Heiko Vogel in der Regionalliga West Spielpraxis sammeln wird, sei noch nicht besprochen worden. „Für jeden Spieler, der so eine Verletzung durchmacht, wie ich aktuell, ist es in erster Linie wichtig, fit zu werden und gesund zu bleiben. Und danach muss man sehen, was kommt“, sagt Müsel über seine Zukunft.

Der Offensivmann hat für die Zweite Mannschaft der Borussia 32 Spiele in der Regionalliga West absolviert und kam dabei auf acht Tore.