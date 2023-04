Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eulen Ludwigshafen feiern den ersten Saisonsieg. Der 31:29-Erfolg am Samstag in Bietigheim erinnert an erfolgreiche Muster aus der Matschke-Zeit. Der neue Trainer Michel Abt wird für seinen Mut belohnt. Er geht nach seinem Bauchgefühl.

Plötzlich stand Matej Asanin im Abschlusstraining vor ihm. Michel Abt, Trainer des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, plauderte dann mit dem Torwart und sagte ihm, dass er am Samstag in Bietigheim