Spielberg in Österreich statt Melbourne in Australien – der Schauplatz für den Auftakt der Saison 2020 ist neu, das Format ist teilweise gleich geblieben. Zoff gab’s wegen einer Verbesserung beim Mercedes von Titelverteidiger Lewis Hamilton. Und welche Rolle kann Sebastian Vettel diesmal spielen?

Am ersten Juli-Wochenende ist der Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg Schauplatz für den ersten Weltmeisterschaftslauf, der eigentlich am 15. März in Australien hätte