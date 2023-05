Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die deutsche Auswahl geht ohne ambitionierte Ziele in die Handball-EM. Das ist gut so. Was der Maßstab sein muss.

Bei der Generalprobe am Sonntag gegen Frankreich drehte die deutsche Auswahl nach der Pause das Spiel, wendete einen klaren Rückstand in einen netten Vorsprung. Am Ende hieß es 35:34.

