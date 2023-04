Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der langjährige Torwarttrainer Gerry Ehrmann hat gegen die Kündigung durch den 1. FC Kaiserslautern geklagt. Den für diesen Dienstag angesetzten Gütetermin hat das Arbeitsgericht Kaiserslautern am Tag davor ausgesetzt. Zuvor sollen sich die Parteien auf eine Schlichtung beim Landesverband einlassen. Aber es geht auch noch um eine andere Klage.

Der schon länger schwelende Konflikt ist an einem Sonntagvormittag eskaliert. Das war noch vor der Corona-Krisenzeit in Deutschland. Am 23. Februar gegen 8.45 Uhr, einen Tag nach dem enttäuschenden