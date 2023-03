Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Dudenhofen hat einen optimalen Start in die neue Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd erwischt. Am Sonntag feierte die Mannschaft von Trainer Steffen Litzel beim SV Röchling Völklingen einen 4:1 (1:0)-Sieg.

In der Anfangsphase der robust geführten Begegnung hatten die Saarländer leichte Vorteile. Einen Kopfball von Völklings Merouane Taghzoute entschärfte Dudenhofens Offensivmann