Das Gespür für den Ball zu bekommen stand nach der fünfwöchigen Zwangspause am Montag für die Profis des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern im Mittelpunkt der ersten Trainingseinheit. Für Kapitän Carlo Sickinger war es ein gutes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen – andererseits aber auch seltsam.

Ballmitnahme, Finte, Abschluss innerhalb eines kleinen abgesteckten Feldes: Trocken versenkt Carlo Sickinger das Leder in einem der beiden Minitore. Vier Treffer bei vier Versuchen. Mehr geht nicht. Die Roten Teufel sind zurück auf dem Trainingsplatz. Sehr zur Freude des Kapitäns: „Es war schön, den Ball mal wieder am Fuß zu haben auf einer größeren Fläche als im heimischen Garten.“ Trotzdem, so sagte der 22-Jährige auch, war ein komisches Gefühl dabei: „Wenn man zur Seite schaut, dort haben alle Masken an, man muss Abstand halten ...“

Zweikämpfe und auch Kopfbälle sind im Training nicht erlaubt. Stattdessen stehen Passspiel, Dribbling, Fußballtennis oder auch Läufe auf dem Plan des Trainerteams. Die Torhüter absolvieren ein eigenes Programm. Geübt wird auf den beiden Rasenplätzen am Stadion. Sie sind konzentriert, aber sichtbar mit Freude bei der Sache: Mehrfach verteidigt Carlo Sickinger etwa mit großem Einsatz die beiden Minitore – Hikmet Ciftci eine Gruppe später ebenso.

Der Trainer ist zufrieden

Der Kapitän absolviert in einer Gruppe mit Lukas Gottwalt, Christian Kühlwetter und Mohamed Morabet die Übungseinheit. Die Teams wurden von den Trainern zusammengestellt – von den Positionen her gemischt, um zu vermeiden, dass nicht eine „ganze Reihe wegbricht, sollte ein Spieler positiv getestet werden“, wie Cheftrainer Boris Schommers erläutert. Für Sickinger kein Problem: „Hauptsache wieder trainieren. Bei uns kommt ohnehin jeder mit jedem aus.“

Schommers betreut eine Passspiel-Station. Die Ansage des Trainers: Lösen vom Gegenspieler – in diesem Fall eine aufgestellte Figur –, den „gegnernahen“ Arm dabei draußen haben. „Dann kommt er nicht an den Ball“, erläutert der Übungsleiter in diesem Moment Simon Skarlatidis, Jonas Scholz, Hendrick Zuck und Ciftci. Und schiebt wenig später ein Lob nach: „Das gefällt mir richtig gut, Männer!“

Stationentraining mit Abwechslung

Auch im Gespräch mit der RHEINPFALZ zeigte sich der Übungsleiter sehr zufrieden mit dem Trainingsauftakt nach der fünfwöchigen Zwangspause – vor allen Dingen auch, was den Organisationsablauf und das Einhalten der behördlichen Vorgaben betrifft. Kontaktverbot ist ein großes Thema. Bevor die Profis den Trainingsplatz betreten, gibt es einen kurzen Gesundheitscheck. Unter anderem wird die Temperatur gemessen.

„Das Ballgefühl stand heute im Vordergrund“, sagte der Trainer. In den nächsten zwei Wochen werden die Roten Teufel weiter in Kleingruppen trainieren – was danach kommt, weiß Schommers nicht. Abwechslung soll aber auch bei einer solchen Form aufkommen, betonte der 41-Jährige. „Wir haben genug Übungsformen in petto, um das eine gewisse Zeit so durchzuziehen.“

Training ins Blaue ist schwierig

Auch die Torhüter sollen nach und nach mit eingebunden werden. Gewisse Übungsformen mit Torabschluss seien auch unter Wahrung der Abstandsregelungen möglich. Der Trainer weiß, dass ein Fußballer auf das Tor schießen möchte. Derzeit hat im Training jeder Schlussmann seinen eigenen Ball. Die Bälle werden nach dem Training desinfiziert.

Auf Torschusstraining freut sich auch der Kapitän bereits. „Heute ging es darum, in die Abläufe reinzukommen. Für die Muskulatur ist das eine andere Belastung wie die langen Läufe daheim.“ Sickinger ist am Samstag bereits wieder in seine Wohnung nach Kaiserslautern zurückgekehrt. Während der Pause war er daheim bei seinen Eltern in Stutensee bei Karlsruhe. „Mit der Freundin spazieren gehen, etwas einkaufen – viel mehr geht ja nicht. Zum Glück haben wir gutes Wetter.“ Dass er nun mit seinem Team ins Blaue trainieren muss, ohne zu wissen, ob es weitergeht, ist nicht einfach. „Es wäre schön, eine Entscheidung zu haben, damit der Kopf weiß, ob es oder ob es nicht weitergeht.“

Spalvis in Reha

Der Langzeitverletzte Lukas Spalvis (25) arbeitet derweil weiter in der Reha an seinem längst nicht absehbaren Comeback. Den FCK-Angreifer zwingt seit mehr als eineinhalb Jahren ein Knorpelschaden am Knie zur Pause. Er soll behutsam wieder herangeführt werden, betont Schommers.