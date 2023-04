Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Verband hat den Drittligisten mitgeteilt, dass die Saison am 30. Mai fortgesetzt wird. Der 1. FC Kaiserslautern ist froh, dass es in Sachen Corona-Infektionen Entwarnung gibt. Der SV Waldhof hat eine Rechnung nach Frankfurt geschickt.

Die Erleichterung war in den Telefongesprächen herauszuhören: Die am Mittwoch vom 1. FC Kaiserslautern kommunizierten Corona-Verdachtsfälle haben sich am Donnerstagnachmittag als eben solche entpuppt: