Etwa 1350 Mannschaften wollen ab Mitte Juni in den Ligen des Tennisverbands Pfalz (TVP) spielen. Nach den jüngsten Corona-Lockerungen kann man vermuten, dass sie dies auch dürfen, doch Gewissheit besteht noch nicht.

Am Dienstag kam die 20. Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz heraus. Sie beinhaltet erhebliche Verbesserungen für den Sport ab Freitag, 21. Mai. Dann wird kontaktloser Gruppensport im Freien von fünf Personen aus fünf Haushalten erlaubt sein. Ist Tennis kontaktlos? Im Einzel natürlich, weshalb man Tennis im Freien auch in der langen Zeit des Verbots der meisten Sportarten spielen durfte und darf. Auch Turniere für Amateurspieler sind inzwischen wieder gestattet.

Kontaktarm statt kontaktlos

Doch was ist mit dem Doppel, einem wesentlichen Bestandteil der Mannschaftswettbewerbe? Ein Doppel kann man in 99,9 Prozent der Fälle kontaktlos spielen. Dass sich zwei Spielpartner nah kommen, ist fast ausgeschlossen, aber eben nur fast. Deshalb habe der Tennisverband Rheinland-Pfalz nun bei der Landesregierung beantragt, in der endgültigen Fassung der Verordnung die Formulierung „kontaktarm“ zu wählen, informiert TVP-Geschäftsführer Thomas Knieriemen (Kaiserslautern).

Die Tennisspieler, die nach Mitgliedern drittstärkste Sportart in Deutschland nach Fußball und Turnen, hoffen nun auf das endgültige Okay aus Mainz. „Leider ist noch kein weißer Rauch aufgestiegen“, verglich Knieriemen am Freitagnachmittag das Warten auf die Antwort der Landesregierung mit der Papstwahl in Rom.

Sollte diese negativ ausfallen, wären Verband und Mitglieder „richtig sauer“. Schließlich haben Aerosolforscher bewiesen, dass eine Infektion im Freien sehr selten ist. Also sollte doch ein Doppel unter freiem Himmel, bei dem man höchstwahrscheinlich stets Abstand hält, doch drin sein. Dass die Vereine ihre Medenrunde ganz normal und mit Auf- und Abstieg austragen wollen, ist das eindeutige Ergebnis einer Abstimmung, an der sich 109 Vereine beteiligten. Eine Corona-Notrunde, in der nur Einzel ausgetragen werden, bevorzugt kaum jemand.

Notdienst am Wochenende

Die aktuell unsichere Lage beschert der Verbandsgeschäftsstelle viele Anfragen. Knieriemen: „Wir haben daher für das Wochenende einen Notdienst eingerichtet. Nicht rund um die Uhr, aber weitgehend werden wir telefonisch erreichbar sein. Und wenn das Signal kommt, dass die Medenrunde beginnen kann, wollen wir das unsere Vereine spätestens zwei, drei Stunden später wissen lassen.“

Zuversichtlich gibt sich der Verband auch, was die Austragung der Jugend-Pfalzmeisterschaften vom 3. bis 6. Juni in Mutterstadt und Schifferstadt betrifft. Eventuell kommt noch eine weitere Tennisanlage hinzu. „Dennoch wird es coronabedingt eventuell notwendig sein, die Teilnehmerfelder zu beschränken“, informiert der Verband. Noch offen sei, ob die Doppel- und die Mixedrunde ausfallen müssen.