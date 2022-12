Die Abendgarderobe liegt bereit. Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen werden die Sportler des Jahres wieder in gewohnt festlichem Ambiente des Baden-Badener Kurhauses gekürt. Die Sieger sind noch geheim – aber die Kandidatenliste ist lang.

Seit Wochen erstrahlt der Platz vor dem Kurhaus in Baden-Baden in weihnachtlichem Glanz. Doch der Christkindlesmarkt der Kurstadt bekommt Konkurrenz, wenn nun der rote Teppich ausgerollt wird. Und ähnlich wie die Organisatoren des Weihnachtsmarkts sagen auch die Macher der Sportler-des-Jahres-Gala: Endlich!

Nach zwei Corona-Jahren kann der Festabend wieder wie gewohnt über die Bühne gehen – mit Abendgarderobe, 500 Gästen und vollem Programm. Während der Pandemie musste 2020 eine reine Studio-Veranstaltung mit 27 Gästen reichen, 2021 waren etwa 250 Menschen im Kurhaus zu Gast. Auch deshalb spricht Veranstalter Klaus Dobbratz von einer „Wiedergeburt“ und sagt: „Der Sportler des Jahres hat überlebt in dieser schweren Zeit.“ Seit 1947 wird die Auszeichnung nun zum 76. Mal verliehen.

Mit Vollgas aus dem Dornröschenschlaf

Dabei ist der Sport mit Vollgas aus dem Corona-Dornröschenschlaf gestartet: Olympische Winterspiele in Peking, Fußball-EM der Frauen in England, European Championships in München als „Klein-Olympia“, Leichtathletik-WM in den USA – und so ganz nebenbei gab es gerade auch eine Fußball-WM. Während die Sporthelden am Sonntag über den roten Teppich schreiten, stehen sich Argentinien und Frankreich im Finale von Katar gegenüber. Aber: „Fußball ist an diesem Abend nur Beiwerk“, hatte der künftige ZDF-Sportchef Yorck Polus gesagt. Der Sender zeigt die Bilder der Gala ab 22.15 Uhr. Kathrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne moderieren.

Wobei: Die Frauen-Nationalmannschaft dürfte trotz Endspiel-Niederlage bei der EM gute Chance haben, im Journalistenvotum recht weit vorne zu landen. Und die Leistungen der Frankfurter Eintracht beim Triumph in der Europa League sind auch nicht zu vergessen. Konkurrenz gibt es durch das Bob-Team von Francesco Friedrich, das in Peking Gold im Zweier und Vierer gewann, oder die Rodel-Doppelsitzer Tobias Arlt und Tobias Wendl. Die Ergebnisse stehen bereits fest, sind bis zur Verkündung jedoch geheim. Aber spekulieren ist erlaubt.

Holt Mihambo zum vierten Mal in Folge den Titel?

Kombinierer Vinzenz Geiger hatte bei den Winterspielen fast eineinhalb Minuten Rückstand nach dem Springen – und setzte sich in der Loipe doch noch an die Spitze. Christopher Grotheer erzielte den ersten Olympiasieg für einen deutschen Skeletoni und auch Ruderer Oliver Zeidler überzeugt bei der EM genauso wie Zehnkämpfer Niklas Kaul. Die Kandidatenlisten ist lange wie selten zuvor, befinden die Macher der Gala.

Sprinterin Gina Lückenkemper taucht gleich zweimal auf, als Europameisterin über 100 Meter sowie als Mitglied der Damenstaffel, die WM-Bronze und EM-Gold gewann. Es könnte aber auch auf Natalie Geisenberger hinauslaufen, die mit nun sechs Goldmedaillen zu Deutschlands erfolgreichster Winterolympionikin wurde. Oder führt kein Weg an Weitspringerin Malaika Mihambo vorbei, die bei der WM den einzigen deutschen Titel holte? Es wäre das vierte Mal in Folge, dass sie zur Sportlerin des Jahres gekürt wird.