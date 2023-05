Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marlon Ritter beschert den Fans des 1. FC Kaiserslautern ein Tor, das es so in der Dritten Liga nur selten zu bestaunen gibt. Nach dem Husarenritt gegen den TSV Havelse schmettern die Roten Teufel voller Freude eine Kulthymne – und bleiben doch ganz geerdet.

Es gibt Tage, da weiß man auch als Fußball-Reporter nicht so recht, mit was man einen Text eigentlich anfangen oder beenden soll. So dicht sind die Ereig- und Erkenntnisse, so groß ist der Bammel,