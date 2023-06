Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Heidelberger SNP Dome hat die deutsche Ringerfamilie für vier Jahre ihre Heimat gefunden: Erstmals ermittelten die Männer in beiden Stilarten sowie die Frauen an einem Wochenende in einer Kampfarena ihre deutschen Meister. Am Mattenrand fand sich auch viel Prominenz ein.

„Alle Topathleten sind am Start“, hatte Jens-Peter Nettekoven, Präsident des Deutschen Ringer-Bundes (DRB), im Vorfeld des „besonderen Kampfsportevents“ versprochen – und