Die Rhein-Neckar Löwen sind in Duellen mit den Bundesliga-Spitzenteams in dieser Handball-Spielzeit nicht konkurrenzfähig. Diese bittere Wahrheit verdeutlichte die 28:36-Niederlage am Donnerstag gegen die Füchse Berlin. Der Blick geht auf den Dienstag.

Denn am Dienstag (20.45 Uhr) steht das erste Achtelfinalspiel in der European League bei RK Nexe Nasice an. Torhüter David Späth ordnete die kommende Partie so ein: „Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele des Jahres, damit wir noch was reißen können dieses Jahr. Wir gehen das Spiel voller Elan an.“

Der europäische Wettbewerb hat nach Ansicht von Tobias Reichmann eine „große Bedeutung“. Der Routinier rät aber auch: „Wir sollten nicht darüber nachdenken, wo wir spielen, sondern den Fokus darauf legen, die einfachen Fehler zu minimieren.“ Er vertrat Patrick Groetzki wieder gut, der Kapitän saß erstmals nach seiner Verletzung wieder auf der Bank.

