Der FC Bayern gastiert am Dienstag beim FC Arsenal und probiert, mit einem Erfolg im Viertelfinale der Champions League die Saison noch zu retten. Nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim knöpfte sich Sportvorstand Max Eberl Trainer Thomas Tuchel nicht vor. Der Grund ist klar.

Manchmal reicht die Rückkehr an einen Ort, der verbunden ist mit schönen Erinnerungen, um die miese Laune so vertreiben. London ist für den FC Bayern so etwas wie ein Wohlfühlort, oder besser: