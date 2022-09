Es ist erneut ein hochkarätiger Renntag, den der Pfälzische Rennverein Zweibrücken am Sonntag auf der Rennwiese an den Start bringt. Höhepunkt ist ein mit 15.000 Euro dotiertes Ausgleich-III-Rennen mit neun Startern.

Der Verein profitiert vom großzügigen Sponsoring des Zweibrücken Fashion Outlets, das das Patronat des Renntags übernommen hat. Wenn sich am späten Nachmittag im Preis des Fashion Outlet neun Pferde auf die 1800 Meter lange Reise begeben, an deren Ende der Sieger 7500 Euro einstreicht, haben Wetter die Qual der Wahl.

Quilamy, die in St. Wendel von Nastasja Volz-Degel trainiert wird, war zuletzt überzeugend im Ausgleich-II-Rennen unterwegs. Marie Gast reitet die Stute auch im Training, kennt in Zweibrücken jede Kurve. Sporting Hunter, zuletzt in Baden-Baden siegreich, reist aus Hannover an, sein Trainer Christian Sprengel rechnet sich etwas aus. Numerion aus dem Stall von Marian Falk Weißmeier lief zuletzt eine Klasse höher.

Sechs Galopprennen, zwei Trabrennen, das erste eröffnet um 14 Uhr den Renntag, und erstmals ein Rennen für Polopferde stehen auf der gemischten Karte. Da rückt der Traditionspreis, der Silberne Bügel der Stadt Zweibrücken schon fast in den Hintergrund. Das Programm mit Musik und Oldtimerschau beginnt um 11 Uhr.

Tipps

1. Rennen: 1. Beauty Flower, 2. Bramante, 3. Flying Wings. 2. Rennen: 1. Allons Danser, 2. Deep Space, 3. Good Will. 3. Rennen: 1. Sola Scriptura, 2. Saint Moritz, 3. Oriental Princess. 4. Rennen: 1. Dakota de Digeon, 2. Farlington, 3. Fiobano. 5. Rennen: 1. Coque, 2. Sandokan, 3. Blanco. 6. Rennen: 1. Kingdom of Heaven, 2. Solvio, 3. Lonia. 7. Rennen: 1. Quilamy, 2. Sporting Hunter, 3. Numerion. 8. Rennen: 1. Neala, 2. Zentih, 3. Rivers Lad. 9. Rennen: 1. Morning Love, 2. Zambala, 3. Asifa.