Die Pfalz im Radsportfieber: Vermutlich wird die Deutschland-Tour, die am 21. August in Schweinfurt beginnt, am Sonntag, 25. August, auf einer richtig schweren Etappe im Pfälzerwald entschieden.

Nach Informationen der RHEINPFALZ führt die Strecke nach dem Start in Annweiler am Trifels über Maikammer hinauf auf die Kalmit, hinunter ins Elmsteiner Tal, danach in Elmstein links ab hinauf nach