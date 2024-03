Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim 2:1 gegen die Niederlande zeigt die deutsche Nationalmannschaft, dass sie trotz Rückstands nicht zusammenbricht. Das war in der Vergangenheit noch anders.

Derjenige, der im Frankfurter Fußballstadion für die Musik zuständig ist, gehört zu den wenigen, die an diesem Abend nicht gänzlich auf der Höhe sind. Toni Kroos schlägt eine Ecke, Niclas Füllkrug bugsiert den Ball aus kurzer Distanz in das Tor der Niederländer, irgendwie, ein bisschen mit der Schulter, ein bisschen mit dem Kopf. Die Armbanduhr des Schiedsrichters vibriert jedenfalls, was bedeutet, dass der Ball hinter der Linie ist – und die Rettungstat von Torwart Bart Verbruggen vergebens war. Die Deutschen jubeln über das 2:1, die Holländer protestieren, der Mann an der Musik drückt auf den Knopf – und aus den Lautsprechern dröhnt Kernkraft 400 von Zombie Nation.

Seit 2019 ist das die Torhymne des DFB-Teams – gut, allzu viel Grund zur Freude gab es seither bekanntlich nicht. An diesem Abend hätte aber Major Tom von Peter Schilling gespielt werden sollen – auf Wunsch Tausender Fans, die sogar eine Online-Petition ins Leben gerufen hatte. Nur bei einem Ehrentreffer, als einem bedeutungslosen Tor, hätte der Mitgröhl-Hit nicht gespielt werden sollen. Aber das ist das Siegtor kurz vor Schluss mitnichten. „Völlig losgelöst“ sind die 48.590 Zuschauer in der ausverkauften Arena aber auch so.

Tiki Taka, warum nicht?

Die