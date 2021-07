Da hat nicht viel gefehlt: Schwimmer Henning Mühlleitner hat eine Medaille bei den Olympischen Spielen nur ganz knapp verpasst. Der für die Neckarsulmer Sport-Union startende 25-Jährige belegte am Sonntag in Tokio über 400 Meter Freistil den vierten Platz. Der gebürtige Emmendinger aus dem Team Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar schlug in 3:44,07 Minuten an. Zu Bronze fehlten dem Vorlaufschnellsten lediglich 13 Hundertstelsekunden. Gold ging überraschend an den 18-jährigen Tunesier Ahmed Hafnaoui.

Dramatisches Aus für Solja und Franziska

Ganz bitter, ja dramatisch war das Aus von Petrissa Solja aus Wörth und Patrick Franziska (Saarbrücken) im Olympia-Viertelfinale an Gastgeber Japan. Das Tischtennis-Mixed unterlag trotz starker Leistung den Mitfavoriten Jun Mizutani und Mima Ito knapp mit 3:4 – vergab mehrere Matchbälle.

Starke Hockey-Damen

Die deutschen Hockey-Damen sind dagegen sehr gut in das Olympia-Turnier gestartet, besiegten bei brütender Hitze Rio-Olympiasieger Großbritannien mit 2:1 (1:1).

Souveräner Zeidler

Souverän: Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler (Ingolstadt) ist ungefährdet ins Halbfinale eingezogen. Zuvor vergab der Herren-Doppelvierer als erstes Boot des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) die letzte Chance auf eine Olympia-Medaille. Max Appel (Magdeburg), Hans Gruhne (Potsdam), Tim Ole Naske (Hamburg) und Karl Schulze (Berlin) kamen im Hoffnungslauf auf Rang vier und verpassten damit das A-Finale. Für die beiden Doppelzweier des Deutschen Ruderverbandes (DRV) verliefen die Halbfinals ebenfalls enttäuschend. Fahnenträger-Kandidatin Annekatrin Thiele (Leipzig) und ihre Partnerin Leonie Menzel (Düsseldorf) fuhren abgeschlagen als Letzte ins Ziel. Für Stephan Krüger (Frankfurt) und Marc Weber (Gießen) reichte es mit deutlichem Rückstand nur für Platz fünf.

Zverev weiter, Wimbledonsiegerin raus

Alexander Zverev ist nach einer souveränen Vorstellung gegen Yen-Hsun Lu aus Taiwan in die nächste Tennis-Runde eingezogen. Nach weniger als einer Stunde siegte er 6:1 und 6:3. Überraschend ist das Aus für Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty hat es beim olympischen Tennisturnier. Die australische Weltranglisten-Erste verlor bei ihrer Olympia-Premiere am Sonntag gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo, die Nummer 48 der Welt, in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Olympiasieger Andy Murray zog sich am Sonntag wenige Stunden vor seiner geplanten Erstrundenpartie gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime wegen Oberschenkelproblemen aus dem Wettbewerb zurück.

RHEINPFALZ-Redakteur vor Ort

RHEINPFALZ-Redakteur Klaus D. Kullmann ist am Sonntag beim Gewichtheben im Tokyo International Forum. Simon Brandhuber vom AV 03 Speyer hebt in der Klasse bis 61 kg. Er hebt in der B-Gruppe, weil er wegen gesundheitlicher Probleme, die er zuletzt hatte, nicht hoch genug melden konnte. Er gehört ebenfalls dem Team Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar an.

Zudem beobachtet er, ob das Bogenschießtrio nach dem Sieg über Taiwan im Viertelfinale gegen Mexiko bestehen kann. Und im Frauenstraßenrennen fährt auch Liane Lippert mit, die Freundin von Niklas Märkl aus Queidersbach.

Fußballer gegen Saudi-Arabien

Die deutschen Basketballer starten gegen Italien in das olympische Turnier. Nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen Brasilien trifft das von Stefan Kuntz trainierte Fußballteam (13.30 Uhr/MESZ) auf Saudi-Arabien.

Hintergründe, einen Liveblog und vieles mehr zu den Olympischen Spielen finden Sie hier.