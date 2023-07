Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Paul Zipser ist ein Star, sein Heimatklub MLP Academics Heidelberg dagegen ein recht kleiner Verein in der Bundesliga. Die Rückkehr des Flügelspielers ergibt trotzdem für beide Seiten Sinn.

Es ist noch nicht so lange her, als Matthias Lautenschläger den Status Quo der MLP Academics Heidelberg mit einem Vergleich zu Paul Zipser beschrieb. Der Top-Basketballer, der in Heidelberg mit dem