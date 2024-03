Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FSV Mainz 05 ist dank Doppeltorschütze Jonathan Burkardt unter seinem dänischen Einpeitscher Bo Henriksen auf den Relegationsrang der Bundesliga geklettert und will auch die Teams davor noch verunsichern.

So unaufhörlich sich Bo Henriksen am Spielfeldrand durchs lange Haar streicht, so unablässig redet dieser Fußballlehrer auf Pressekonferenzen von Dingen, die ihm „fantastic“ vorkommen.