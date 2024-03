Wer folgt auf Manuel Schräder, den Triathleten und ehemaligen Eisbachtaler Fußballer, der 2023 in Kandel in 2:24 Stunden gewann? Am Sonntag steigt der 49. Bienwald-Marathon – mit einem Rekord.

Organisationsleiter Markus Poth ist sich ziemlich sicher, dass die 2200 für den Marathon mit Pfalzmeisterschaften und den Halbmarathon Gemeldeten um 10 Uhr am Start vor der Bienwaldhalle sein werden. Warum? Er hat in den sozialen Medien eine Tauschbörse angeboten. Wer sich angemeldet hat, die Gebühr bezahlt hat, aber doch nicht kommen kann, findet einen, der unbedingt dabei sein will und die Zahlung übernimmt. „Ausverkauft“, ist schon lange im Netz zu lesen.

Poth ist fasziniert vom Run auf die Plätze: „Es wird extrem eng.“ 3000 Läufer könnten es sein, wenn es in der Stadt nicht eng werden würde mit Parkplätzen. Wer diesmal die Stars der Szene sind? Da fallen ihm nicht viele auf. Ein Name verfängt: Mykola Nikitin. Der 46-Jährige, ein Ultra-Trail-Läufer, habe für eine Woche ein Visum und komme aus Kiew. Poth denkt sofort auch an Simon Stützel von der LG Region Karlsruhe. Der 37-Jährige, der viermal den Baden-Marathon gewann, läuft in Kandel den Halbmarathon, den er 2022 in Rekordzeit 1:05:08 Stunden gewann. Es sieht so aus, als ob die breite Laufsport-Gemeinschaft sich von Corona erholt hat. Über 1600 Leute, doppelt so viele wie vor zwei Jahren, sind für den Halbmarathon gemeldet.