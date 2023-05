Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Festspiele des Johannes Thingnes Bö bei der Weltmeisterschaft in Oberhof gehen weiter. Doch auch Denise Herrmann-Wick hat gute Chancen, zu einer der dominanten Figuren dieser Titelkämpfe zu werden. Nach der Silbermedaille in der Verfolgung am Sonntag erzählte sie von einem ganz besonderen Körperkribbeln.

Als das Verfolgungsrennen im Thüringer Wald in die letzte Runde ging, war die neue norwegisch-deutsche Kooperation bei den Gastgeberinnen plötzlich sehr präsent. Nach ihren beiden Fehlschüssen